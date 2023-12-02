Финляндия захотела участвовать в китайском расследовании по Balticconnector

Финляндия надеется на сотрудничество с Китаем при расследовании инцидента с повреждением газопровода Balticconnector в Балтийском море. Об этом со ссылкой на заявление президента республики Саули Ниинистё сообщает ТАСС.

«Мы надеемся и даже требуем, чтобы финские следователи также принимали в этом участие [в расследовании со стороны Китая]», — подчеркнул Ниинистё.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября: операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке и подачу газа пришлось перекрыть.

В ходе расследования на морском дне с обеих сторон трубопровода были найдены следы от якоря, «уходящие» на несколько километров в восточном направлении. Власти Финляндии заявили, что якорь, скорее всего, принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, которое в то же время пришвартовалось в порту Санкт-Петербурга.

23 октября официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщала, что Пекин взаимодействует с Хельсинки по вопросам расследования. По ее словам, контейнеровоз в момент инцидента «осуществлял обычное плавание в соответствующей акватории».

Ранее Финляндия усомнилась в случайном повреждении газопровода Balticconnector.