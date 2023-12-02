Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия захотела участвовать в китайском расследовании по Balticconnector

Финляндия надеется сотрудничать с Китаем при расследовании ЧП с Balticconnector

close
100%
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Финляндия надеется на сотрудничество с Китаем при расследовании инцидента с повреждением газопровода Balticconnector в Балтийском море. Об этом со ссылкой на заявление президента республики Саули Ниинистё сообщает ТАСС.

«Мы надеемся и даже требуем, чтобы финские следователи также принимали в этом участие [в расследовании со стороны Китая]», — подчеркнул Ниинистё.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября: операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке и подачу газа пришлось перекрыть.

В ходе расследования на морском дне с обеих сторон трубопровода были найдены следы от якоря, «уходящие» на несколько километров в восточном направлении. Власти Финляндии заявили, что якорь, скорее всего, принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, которое в то же время пришвартовалось в порту Санкт-Петербурга.

23 октября официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщала, что Пекин взаимодействует с Хельсинки по вопросам расследования. По ее словам, контейнеровоз в момент инцидента «осуществлял обычное плавание в соответствующей акватории».

Ранее Финляндия усомнилась в случайном повреждении газопровода Balticconnector.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий