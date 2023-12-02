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В ЕК признали, что странам ЕС сложно убедить граждан помогать Киеву

Юрова: странам ЕС все сложнее убедить граждан помогать Киеву

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что главам стран Евросоюза сложно убеждать граждан стран ЕС продолжать поддержку Киева финансами и оружием. Об этом она сообщила Le Monde.

При этом, по ее словам, в долгосрочной перспективе ясно, что Украина должна «победить РФ» и вступить в ЕС. Она отметила, что стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между Евросоюзом и Россией необходимы, а лидеры должны их провести.

«Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь», — заявила она.

Также Юрова заявила, что власти Украины могут успеть выполнить все условия для запуска переговоров о вступлении в Евросоюз к декабрьскому саммиту объединения.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.

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