КНДР примет меры в ответ на санкции США

В министерстве иностранных дел КНДР сообщили, что примут меры в ответ на санкции США, которые в стране считают несправедливыми. Об этом сообщает РИА Новости.

«США, привязавшись к справедливому и законному использованию (КНДР) своего суверенного права и объединив своих сателлитов, таких как Япония, Республика Корея и Австралия, приняли санкционные меры против нашей республики, чем совершили враждебные действия, нарушающие наш суверенитет», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД КНДР сообщали, что санкции Соединенных Штатов и их «сателлитов» не повлияют на КНДР и ее действия в будущем. В сообщении говорится, что вводимые США санкции нужны лишь для того, чтобы унять растущее беспокойство и тревоги из-за того, что с каждым днем разрушается миропорядок гегемоном в лице США. Там же отмечается, что никакого практического влияния эти ограничения на реализацию прав Пхеньяна ни сейчас, ни в будущем иметь не будут.

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкции США незаконны и нарушают международные нормы, включая Устав ООН.

1 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, включая двух, которые предположительно проживают в России, а также одну организацию.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия научилась развиваться в условиях санкций.