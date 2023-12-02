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Медведев вручил Собянину премию

Медведев вручил Собянину премию «Юрист года» за защиту трудовых прав

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Собянин получил премию в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав».

Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов в столице.

В 2023 году премия также вручается по ряду других направлений.

До этого сообщалось, что российский лидер Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив, супругу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия «За благодеяние». Из документа следовало, что награда присуждена за большой вклад в общественную и благотворительную деятельность.

Ранее в Госдуме попросили наградить деятелей культуры за поддержку спецоперации.

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