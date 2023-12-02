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Макрон призвал Израиль конкретизировать цели операции в секторе Газа

Макрон: Израилю необходимо конкретизировать цели операции в Газе

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Amit Dave/Reuters

Израилю нужно конкретизировать цели своей военной операции в секторе Газа, не ограничиваясь лишь «уничтожением ХАМАС», так как нынешние действия страны рискуют продлить конфликт на долгие годы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Дубае, передает ТАСС.

«Придет время, когда израильским властям придется более конкретно описать свои цели и чего они хотят достичь. Что такое «полное уничтожение ХАМАС» и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, то война может продлиться десять лет», — сказал он.

До этого Эммануэль Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа. Французский президент отмечал, что израильские удары по Газе не имеют оправдания. Макрон подчеркивал, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не являются легитимными, ведь в результате ударов гибнут мирные жители.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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