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На Украине рассказали, как протесты польских дальнобойщиков повлияли на поставки оружия

Подоляк: на поставки оружия забастовка польских дальнобойщиков не влияет

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Mindaugas Kulbis/AP

Забастовка польских дальнобойщиков, перекрывших движение коммерческого транспорта на границе с Украиной, не влияет на поставки оружия. Об этом в эфире украинской телекомпании «24 канал» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На поставки оружия [забастовка] не влияет. Это все идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. [Перевозка военных грузов] не блокируется, блокируются другие грузы — коммерческие», — сказал Подоляк.

Он уточнил, что блокировка на польско-украинской границе наносит Украине ущерб, однако призвал относиться к этому спокойно. По его словам, Украина будет проводить переговоры на эту тему с новым правительством Польши во главе с Дональдом Туском.

2 декабря сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

До того польские власти заявляли о намерении обсудить «транспортный безвиз» для Украины на уровне ЕС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство политикой Европы по производству оружия для ВСУ.

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