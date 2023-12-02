В Финляндии обвинили Россию в циничных шагах на границе

Российская сторона якобы пошла на ряд циничных преднамеренных шагов против Финляндии на границе двух государства, заявил финский министр по делам Европы Андерс Адлеркройц, передает Politico. По его словам, речь идет о предполагаемых попытках наводнить финскую границу мигрантами из Сомали, Йемена, Ирака, Сирии и Афганистана.

«Есть явные признаки того, что это [прибытие мигрантов к финской границе] систематично, организованно», — пояснил Адлеркройц.

Он добавил, что ситуация на границе успокоилась после того, как Финляндия решила закрыть все КПП. Адлеркройц подчеркнул, что это лишь стало еще одним свидетельством «преднамеренного характера этих гибридных действий», которые были якобы направлены на то, чтобы посеять тревогу и недовольство.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

Ранее финские пограничники начали искать нелегалов в поездах из России.