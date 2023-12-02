Медведев заявил о разрушительном потенциале США

США и «прикормленная ими свора верных псов» пока что обладают достаточным разрушительным потенциалом, они продолжат отравлять жизнь на планете. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

При этом Медведев добавил, что возможности Штатов и их союзников совсем не безграничны. К томе же в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков.

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично», — подчеркнул зампред Совбеза.

До этого Дмитрий Медведев высказал мнение, что

запущенные западными странами технологические процессы могут привести к установлению глобальной цифровой диктатуры. Он напомнил, что в США и европейских странах зарегистрированы все основные монополисты IT-индустрии и мировые социальные сети.

Ранее Медведев назвал основу доктрины безопасности США.