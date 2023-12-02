Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет относиться к своим противникам и союзникам. Его слова приводится в посте в «ВКонтакте».

Чиновник напомнил, что в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года Концепции внешней политики Российской Федерации закреплена правомерность принятия мер, необходимых для пресечения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.

Таким образом, по словам Медведева, в отношении дружественно настроенных государств Россия продолжит применять принципы добрососедства и невмешательства.

В отношении же недружественных стран со стороны России может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах – военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и др., написал зампреда Совбеза РФ.

На этой неделе Медведев также высказал мнение, что США «безжалостно раздавят тапком» президента Украины Владимира Зеленского, «когда наиграются с ним».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.