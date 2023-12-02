Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал, как Россия будет относиться к своим противникам и союзникам

Медведев допустил стратегию справедливого проецирования силы на противников РФ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет относиться к своим противникам и союзникам. Его слова приводится в посте в «ВКонтакте».

Чиновник напомнил, что в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года Концепции внешней политики Российской Федерации закреплена правомерность принятия мер, необходимых для пресечения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.

Таким образом, по словам Медведева, в отношении дружественно настроенных государств Россия продолжит применять принципы добрососедства и невмешательства.

В отношении же недружественных стран со стороны России может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах – военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и др., написал зампреда Совбеза РФ.

На этой неделе Медведев также высказал мнение, что США «безжалостно раздавят тапком» президента Украины Владимира Зеленского, «когда наиграются с ним».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий