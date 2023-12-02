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В ЕК дали оценку готовности Украины к переговорам с ЕС

Вице-президент ЕК Юрова допустила готовность Украины к диалогу с ЕС в декабре

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти Украины могут успеть выполнить все условия для запуска переговоров о вступлении в Евросоюз к декабрьскому саммиту объединения, считает заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова. В интервью газете Le Monde она отметила, что ЕК выступает за ускоренное согласие Брюсселя на диалог с Киевом.

«Не будем ждать до марта <...> я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств. Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря», — пояснила Юрова.

Она добавила, что на этом фоне ЕК будет рекомендовать безотлагательный старт переговорного процесса. Юрова подчеркнула, что речь не идет о быстром вступлении, но о начале углубления сотрудничества в определенных сферах до интеграции в ЕС.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.

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