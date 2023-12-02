В Польше призвали восточные страны НАТО за три года нарастить потенциал против России

Страны НАТО на востоке должны в течение трех лет нарастить потенциал для противодействия России. Такое мнение высказал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью изданию Nasz Dziennik.

Таким образом он прокомментировал аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), в котором указано, что у стран НАТО в Европе остается 6-9 лет до военного столкновения с Россией.

По словам Сивера, этот анализ совпадает с исследованиями, подготовленными в США. При этом он посчитал, что временные показатели, представленные DGAP, слишком оптимистичны.

Для того, чтобы избежать возможного военного столкновения с Россией, странам Североатлантического альянса на восточном фланге необходимо принять более короткий 3-летний временной горизонт для подготовки к предполагаемой конфронтации, сказал польский эксперт.

При этом он добавил, что оборонная промышленность в России способна восстанавливать ресурсы в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.