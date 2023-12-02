Украину посчитали бездонной бочкой для ЕС

Украина становится бездонной бочкой для ЕС. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем Youtube-канале.

Парламентарий привела данные немецкого правительства, согласно которым ФРГ напрямую направило Киеву €24 млрд из налоговых средств. Деньги пошли на оружие и выплаты в госбюджет Украины.

Вагенкнехт также добавила, что весь Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в объеме €85 млрд. При том, что почти 25% бюджета ЕС финансируется за счет немецких налогоплательщиков, подчеркнула политик.

«Украина все больше походит на бездонную бочку», — заявила депутат.

По ее подсчетам, общий объем немецкой помощи составит €44 млрд, к которым еще нужно добавить €14 млрд, выделенных из федеральных средств на поддержку украинских беженцев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов, которых хотелось добиться. По его словам, ограничения в численности вооруженных сил не позволили быстро продвинуться вперед. Зеленский также объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому и Залужному дали совет насчет строительства линии обороны.