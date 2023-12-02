В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России

Евросоюз может увеличить закупки ядерного топлива у России по результатам текущего года. Такой сценарий допустили в агентстве по закупкам Европейского сообщества по атомной энергии, сообщает Reuters.

«Невозможно быстро решить проблему зависимости ЕС от российского импорта ядерной энергии», — указывается в статье.

По словам главы агентства Стефано Чиккарелло, импорт стран, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), в прошлом году вырос в сравнении с 2021 годом и, вероятно, увеличится и в текущем году.

Согласно информации агентства, в прошлом году Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия закупили у Российской Федерации на 30% больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22% больше по обогащению.

В материале указывается, что рост потребности в ядерных закупках связан с созданием дополнительных топливных запасов и на случай перебоев с поставками.

Незадолго до этого в МИД России отвергли возможность ограничения экспорта ядерного топлива в США.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый запрет на экспорт топлива.