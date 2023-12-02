В Крыму назвали лживыми слова Зеленского, что Крым ждет возвращения к Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря, что полуостров ждет возвращения в состав Украины.

Ранее украинский лидер, общаясь со студентами в городе Николаев, сказал, что Крым очень ждет возвращения в состав Украины, а Донбасс вернуть гораздо сложнее из-за проводившихся там боевых действий.

На это Аксенов ответил, что Крым ждет, «когда пленного Зеленского» привезут на полуостров, «будут возить и показывать». Он подчеркнул, что слова украинского президента являются популизмом, враньем и ложью.

Чиновник добавил, что жителям и гостям Крыма в настоящий момент ничего не угрожает, на полуострове сформировано ополчение, в краткие сроки его состав может быть увеличен вдвое. Ополчение принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи.

По словам Аксенов, правоохранительный блок в республике очень сильный, в целом вся система, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно.

В ноябре Аксенов заявлял, что в Крыму еще во время Майдана поняли, что Украины больше нет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.