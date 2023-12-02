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В США заявили о возможной потере союзника

NI: Израиль может перейти на сторону КНР из-за упадка США

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AP

Профессор Американского университета Антон Федяшин написал в своей статье для журнала National Interest, что «морализаторская» политика США привела к упадку влияния страны и даже может привести к потере союза с Израилем.

Он указал, что после 2014 года украинский кризис «активизировал и усугубил все проблемы» внешней политики Соединенных Штатов, в результате чего страна «не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком». Как считает ученый, причиной заката американской гегемонии послужила «интоксикация элит» морализаторством, которая произошла после окончания холодной войны.

Также эксперт указал на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого США отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. По его словам, одним из проявлений новой тенденции стало активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение экономического сообщества БРИКС также является «предвестником» многополярного мира, отметил Федяшин.

«Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?» — задался вопросом он.

До этого президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

Ранее Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.

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