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ОАЭ запросили заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

ОАЭ запросили закрытое заседание СБ ООН по Ближнему Востоку на 4 декабря

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Screenshot/UN web TV

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили закрытое заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке на 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя ОАЭ при всемирной организации Лану Заки Нуссейбу.

По ее словам, ОАЭ хотели бы сохранить внимание Совбеза организации на конфликте на Ближнем Востоке.

«Мы только что запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий», — поделилась Нуссейба.

До этого ОАЭ распространили в Совбезе ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в секторе Газа.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что палестинцы при любом развитии событий должны контролировать территорию сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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