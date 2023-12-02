В СБ ООН появился проект резолюции по гуманитарным коридорам в секторе Газа

ОАЭ распространили в Совбезе ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя ОАЭ при ООН Лану Заки Нуссейба.

«Жизни жителей Газы висят на волоске, они зависят от линии жизни в виде поступающей гуманитарной помощи, и 200 грузовиков в день явно недостаточно, равно как и число КПП (для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. — «Газета.Ru»)», — поделилась Нуссейба.

Она добавила, что ОАЭ распространили среди членов Совбеза ООН соответствующую резолюцию и собирают отклики на нее.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что палестинцы при любом развитии событий должны контролировать территорию сектора Газа.

Президент США Джо Байден также заявлял, что палестинский народ заслуживает собственного государства.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.