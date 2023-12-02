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Лавров поставил на место немецкую журналистку на саммите ОБСЕ в Скопье

Лавров попросил немецкую журналистку не искажать его слова об ОБСЕ

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МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите в Скопье попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) не искажать его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров заявил, что ему безразличны итоги саммита. При этом журналистка немецкого издания заявила, что российский министр не верит в яркое будущее организации.

Лавров попросил ее цитировать его слова правильно.

«Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <...> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — пояснил глава российского МИД.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на дискуссию об исключении России из ОБСЕ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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