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В США заявили, что территорию сектора Газа должны контролировать палестинцы

Белый дом: сектор Газы должны контролировать палестинцы

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Hatem Moussa/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что палестинцы при любом развитии событий должны контролировать территорию сектора Газа, передает ТАСС.

«Территория Газы при любом сценарии развития событий в будущем должна оставаться землей палестинцев и не может быть сокращена», — сказал он на онлайн-брифинге.

До этого президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства.

24 октября в секторе Газа был объявлен режим прекращения огня. Изначально Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии, однако оно продлилось семь дней.

Тем не менее 1 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении операции на севере палестинского анклава. В сообщении израильских войск уточнялось, что решение о продолжении боевых действий было принято из-за нарушения условий соглашения о перемирии со стороны ХАМАС и обстрела населенных пунктов на территории еврейского государства.

Ранее конфликту Израиля с ХАМАС предрекли заморозку.

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