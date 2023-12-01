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Назарбаев рассказал о мечтавших занять пост президента противниках Токаева

Назарбаев заявил, что многие восприняли в штыки назначение Токаева преемником

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА «Новости»

Многие люди в правительстве Казахстана негативно отнеслись к решению первого президента страны Нурсултана Назарбаева выбрать в качестве своего преемника Касыма-Жомарта Токаева. Об этом экс-глава республики написал в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», сообщил портал Tengrinews.

Назарбаев указал, что в 2019 году добровольно покинул пост казахстанского лидера. При этом в соответствии с законодательством страны он передал полномочия председателю верхней палаты парламента, которым в тот момент был Токаев.

«Многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно. Имея в виду, что К. К. Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии», — подчеркнул первый глава республики.

Также он добавил, что некоторые противники его решения сами хотели получить должность президента Казахстана. Однако, как отметил Назарбаев, подобные планы вынашивались тайно.

Экс-президент обратил внимание, что в конце концов противники Токаева упустили свой шанс высказать недовольство по поводу его назначения преемником Назарбаева. После всеобщих выборов они уже не могли оспорить решение граждан, резюмировал он.

Ранее Нурсултан Назарбаев раскрыл причины ухода с поста президента Казахстана.

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