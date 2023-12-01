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Старшего корреспондента Bild уволили за соавторство в книге о любви к России

Старшего корреспондента Bild Гельфрихта уволили за соавторство в книге о России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Старшего корреспондента Bild Юргена Гельфрихта уволили за соавторство в книге «Научиться любить Россию». Об этом сообщило само издание.

Другим автором книги стал бывший руководитель Дрезденского театра оперы и балета Ханс-Йоахим Фрей. Предисловие к русскому изданию книги, которое вышло в 2021 году, было написано президентом России Владимиром Путиным, а к немецкому 2018 года, — министром культуры России Владимиром Мединским.

«Такому мировоззрению нет места в таком издании, как Bild, репортеры которого уже около десяти лет интенсивно публикует репортажи собственных корреспондентов о российской агрессии в Украине», — объяснили причины увольнения Гельфрихта в Bild.

До этого в США назвали ложью статью Bild о давлении США и Германии на Украину.

Ранее постпред России при ООН обратил внимание на русофобию в Европе.

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