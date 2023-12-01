В МФКК приостановили членство Белорусского красного креста

Членство Белорусского красного креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено из-за невыполнения требования о снятии с должности генсека белорусского филиала Дмитрия Шевцова. Об этом сообщается на сайте федерации.

Поводом для требования об отставке Шевцова стали его заявления, в том числе по ядерному оружию и перемещению детей в Белоруссию, а также посещения им Луганска и Донецка.

Сообщается, что приостановка членства Белоруссии означает также приостановку финансирования Белорусского Красного Креста, однако федерация по-прежнему привержена достижению гуманитарных целей в стране, поэтому в случае стихийного бедствия или крупной чрезвычайной ситуации будет преобладать гуманитарный императив.

«МФКК оценит ситуацию вместе с властями и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить наилучший подход к обеспечению охвата гуманитарной помощи уязвимых сообществ», — заявили в МФКК.

До этого Красный Крест сообщил о передаче от ХАМАС двух россиянок.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста Эггер сообщила о планах посетить Россию.