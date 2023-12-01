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В МИД Армении рассказали о последствиях отказа Баку от встреч с Ереваном

Глава МИД Армении: отказ Баку от встреч с Ереваном не позволяет оценить прогресс

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РИА «Новости»

Отказ правительства Азербайджана от участия во встречах с представителями армянских властей не дает возможности отследить прогресс в переговорном процессе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

В пятницу, 1 декабря, глава внешнеполитического ведомства республики встретился с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пиа Каумой. Одним из ключевых вопросов, которые стороны обсудили в ходе мероприятия, стали меры по стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

«Арарат Мирзоян представил последние события в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и основные принципы пакета предложений Республики Армения по проекту соглашения о нормализации отношений», — говорится в сообщении.

Более того, министр обратил внимание на отказ Баку от участия в последних нескольких встречах с Ереваном на высоком уровне. По словам главы ведомства, только проведение переговоров могло позволить сторонам «зафиксировать некоторый прогресс» в нормализации отношений.

30 ноября представители Армении и Азербайджана договорились повысить интенсивность встреч, нацеленных на делимитацию общей границы. Соответствующую информацию подтвердили министерства иностранных дел обеих стран.

Ранее в парламенте Азербайджана отвергли предложение об обмене территориями с Арменией.

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