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Израиль заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС

Израиль заявил о нанесении ударов по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении более 200 целей в Аль-Фуркане в секторе Газа при помощи истребителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», — заявили в израильской армии, уточнив, что Аль-Фуркан «используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда против Израиля направляется большое количество терактов».

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» прекратили пропускать гуманитарную помощь для Газы.

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