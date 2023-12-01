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В Израиле назвали число освобожденных заложников ХАМАС

Представитель кабмина Израиля: за время перемирия ХАМАС освободил 110 пленных

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Палестинское движение ХАМАС за время гуманитарного перемирия, начавшегося 24 ноября, освободило 110 заложников. Об этом во время брифинга для зарубежных журналистов рассказал официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви, передает ТАСС.

Он отметил, что 1 декабря члены палестинского движения возобновили боевые действия против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На тот момент в плену на территории сектора Газа оставались 137 человек, подчеркнул Леви.

«Это 126 израильтян и 11 иностранцев», — уточнил представитель кабинета министров еврейского государства.

Утром в этот день пресс-служба израильских войск сообщила о срабатывании в стране системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным ЦАХАЛ, средства защиты перехватили в небе запущенную из сектора Газа ракету.

После этого представители Армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС. В сообщении уточнялось, что решение было принято из-за нарушения условий следки о перемирии со стороны палестинского движения и обстрела территории еврейского государства.

Руководство ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за продолжение вооруженного противостояния на израильское правительство. Как было указано в заявлении палестинского движения, переговоры о продлении режима прекращения огня велись всю ночь, но власти еврейского государства отказались рассматривать какие-либо предложения другой стороны конфликта.

Ранее палестинское движение ХАМАС освободило двух российских граждан.

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