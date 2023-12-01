Главы Латвии, Литвы и Польши бойкотировали фото с Лукашенко

Лидеры Литвы, Латвии и Польши не стали участвовать в совместной фотосессии на конференции ООН по изменению климата в Дубае, передает LRT. Как заявил литовский президент Гитанас Науседа, это решение связано с участием в церемонии их белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Позировать с лидером страны, которая является ареной агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит на Украине», — отметил глава Литвы.

Он добавил, что церемонию фотографирования можно сравнить с созданием «семейного фото». Науседа подчеркнул, что Лукашенко в данном случае «не является частью семьи», к которой хотят принадлежать Литва, Латвия и Польша.

28-я конференция ООН по изменению климата (СОР28) будет идти в Объединенных Арабских Эмиратах до 12 декабря. Президент Белоруссии участвует в мероприятии по приглашению организаторов. Мероприятие может посетить и президент России Владимир Путин. В рамках Российской энергетической недели в Москве он не исключал, что на форуме делегация РФ будет представлена на высшем уровне.

Ранее Лукашенко предложил Польше «дружескую руку».