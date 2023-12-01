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В США предупредили о риске начала глобальной войны

Bloomberg: мир рискует скатиться к новой глобальной войне

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Alexander Ermochenko/Reuters

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут стать прелюдией к новому глобальному противостоянию, пишет Bloomberg. По информации американского агентства, такого мнения придерживаются некоторые официальные лица и инвесторы.

«Мировые войны 20-го века имели, по крайней мере, некоторую ясность в своем происхождении. Сегодня конфликты распространяются на несколько континентов, локализованные и в то же время взаимосвязанные <...> повышается риск того, что замороженные конфликты в мире начнут накаляться, поскольку США, Россия, Иран и арабские страны изо всех сил пытаются защитить свои интересы, отражая соперничество великих держав прошлого века», — говорится в тексте.

Как отмечает Bloomberg, текущая мировая обстановка, по мнению некоторых аналитиков, несет в себе отголоски периода перед Первой мировой войной, когда союзы вокруг Германии, Франции, Великобритании и России втянули Европу в континентальный конфликт. Агентство подчеркивает, что на данным момент все еще существует множество стимулов «отступить от пропасти».

Ранее Запад обвинили в подталкивании мира к третьей мировой войне.

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