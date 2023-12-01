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В посольстве РФ прокомментировали новость о задержании россиянина в ФРГ

Посольство РФ не получало уведомлений о задержании россиянина в ФРГ

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Christian Mang/Reuters

Посольство РФ в Германии заявило, что не получало уведомлений об аресте россиянина по подозрению в терроризме. Заявление было сделано представителями дипмиссии для РИА Новости.

«В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

29 ноября издание Bild сообщило, что в Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта.

По информации газеты, 28 ноября следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов.

Уточняется, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призывал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку 1 декабря.

Следствие установило, что подозреваемый тесно общался с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, который известен властям как сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Уточняется, что Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта.

Ранее россиянина задержали за совершение терактов по заданию Украины.

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