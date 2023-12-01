Лавров не нашел причин для пересмотра целей спецоперации на Украине

Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции (СВО) на Украине должны пересматривать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

«Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — сказал дипломат.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказывала мнение, что власти России якобы желают нанести ущерб международным организациям по типу ОБСЕ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на это, что «Лавров появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций. В ответ страны Балтии, Польша и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией.