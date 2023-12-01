Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления. Его слова приводит агентство Associated Press.

«Я пока этого не чувствую», — сказал президент Украины, когда журналисты затронули тему давления от союзников Украины для проведения переговоров о мирном соглашении с Россией из-за неудачи с контрнаступлением.

По его словам «некоторые голоса» Запада слышны относительно начала переговоров с Россией.

Зеленский также признал, что Украина чувствует переключение внимания США и ЕС на палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что только слепой «не признает этого».

До этого глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил Зеленского в антиукраинской диверсии. Он добавил, что команда президента Украины, вероятно, уже занимается политикой, посчитав конфликт завершенным.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.