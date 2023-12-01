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Путин рассказал о результатах развития медицины

Путин отметил появление специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство отдает приоритет задачам развития медицины. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта «здравоохранение» есть результат», — сообщил глава государства.

По его словам, построена инфраструктура, а также подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами.

Он также отметил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит регионам 30,5 млрд рублей на повышение зарплат медицинских работников. Он отметил, что необходимо следить за тем, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации положенные средства дошли до медицинских работников.

В начале ноября сообщалось, что российские медработники не наблюдают роста качества медицинских услуг. Это показал опрос сервиса Vrachu.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее Голикова сообщила о введении диспансерного наблюдения за работниками в 2024 году.

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