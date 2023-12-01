Стало известно, сколько представителей ХАМАС арестовал Израиль с начала конфликта

Армия Израиля с начала конфликта с Палестиной арестовала 2100 человек, 1100 из которых связаны с ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«На сегодняшний день с начала войны арестовано около 2100 человек, около 1100 из которых принадлежат к террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, во время перемирия ХАМАС должен был освободить 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи должны были допустить представителей Красного Креста.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возобновление боевых действий в секторе Газа.