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Зеленский заявил, что народ считает выборы на Украине опасными и бессмысленными

Зеленский: украинцы считают выборы в нынешних условиях опасными и бессмысленными

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Nina Liashonok/Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированные на март 2024 года президентские выборы невозможны в условиях боевых действий. Его слова передает AP.

Также Зеленский отметил, что готов провести голосование, но большинство жителей Украины считают, что в нынешних реалиях проводить выборы «опасно и бессмысленно». Кроме того, он заявил, что не может представить свой уход с поста президента Украины, подчеркнув, что «это было бы несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы».

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. В принятии документа участвовали депутаты всех фракций и групп парламента.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в условиях провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появление конкурентов для действующей власти опасно. Также могут вскрыться новые факты коррупции.

Ранее Зеленский назвал армию России второй по силе в мире.

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