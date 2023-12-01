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Орбан признал невозможность победы Украины над Россией

Орбан: увеличение военной помощи ЕС для Украины не поможет ей победить Россию

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Vadim Ghirda/AP

Власти Венгрии не видят смысла в наращивании европейской военной поддержки Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС. По его словам, подобные шаги не смогут обеспечить Киеву «победу» над Москвой.

«Весьма сомнительно, что если мы отправим еще больше денег, то она [Украина] одержит победу», — отметил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он добавил, что Евросоюз уже выделил на помощь Украине около €100 млрд и эти средства не помогли ей достичь каких-то серьезных успехов на фронте. Орбан подчеркнул, что выступает за остановку боевых действий и прекращение финансирования конфликта.

«Нам нужно прекращение огня <...> и после этого заключение мира. Это наша позиция», — заключил премьер Венгрии.

Ранее Зеленский назвал армию России второй в мире по силе и мощности.

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