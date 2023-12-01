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Захарова рассказала, от чего зависит снижение напряженности в Корее

Захарова: деэскалация в Корее зависит от прекращения активности США

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Petrov Sergey/Global Look Press

Путь деэскалации напряженности на Корейском полуострове лежит через прекращение агрессивной военной активности США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так дипломат прокомментировала намерение КНДР возобновить все военные меры, приостановленные межкорейским Военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

«В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе», — отметила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула важность налаживания «взаимоуважительного диалога» на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон.

В конце ноября в МИД РФ оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР. Как заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков, Россия предлагает всем странам, в том числе и КНДР, взять на себя обязательства о неразмещении оружия в космосе.

Ранее в Северной Корее люди на выборах проголосовали против впервые за 67 лет.

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