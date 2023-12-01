В США рассказали о последствиях захвата российских активов для Киева

Использование заблокированных российских активов в качестве рычага давления грозит привести к непреднамеренным последствиям как для Украины, так и для Запада. С таким заявлением выступила старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Агата Демараис, пишет Foreign Policy (FP).

По ее мнению, такие меры приведут, в в том числе, к финансовой фрагментации и перечеркиванию эффективности санкций стран Запада.

«Это затруднит западным службам безопасности возможность выявлять финансовые операции групп, причастных, к примеру , к терроризму или распространению ядерного оружия», — заявила эксперт.

Кроме того, Демараис выразила мнение, что получение резервов РФ грозит стать для Украины палкой о двух концах. Она пояснила, что выступающие за прекращение финансовой поддержки Киева американские политики могут использовать это как аргумент в свою пользу. Кроме того, получение и возможная трата этих резервов лишит Киев возможности использовать их в качестве разменной монеты на мирных переговорах, заключила эксперт.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК писало, что Еврокомиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов России для поддержки Украины.

Ранее американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ.