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Байден нашел «секретное оружие» для Украины

Politico: Лиз Трасс прилетела в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом сообщили обозреватели Элени Куреа и Эстер Уэббер в издании Politico.

Экс-премьер Британии прилетела в Штаты. Журналисты назвали Трасс «секретным оружием» Байдена для Украины. Планируется, что она сможет обеспечить поддержку Украины со стороны скептиков среди законодателей-республиканцев.

Также Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли», считают авторы статьи. Дипломаты надеются, что экс-премьер должна помочь выйти из тупика в вопросе о помощи Украине.

Трасс принадлежит рекорд по минимальному количеству дней на посту премьер-министра. В качестве дипломата она запомнилась россиянам незнанием географии России.

Ранее Трамп заявил, что США «скатились в ад» из-за политики действующего главы государства.

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