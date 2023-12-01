Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на египетских чиновников.

«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники», — сообщает издание.

В публикации отмечается, что в результате сделки должны будут быть освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

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