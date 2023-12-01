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Байден обсудил с лидером Палестины реформу администрации

Байден заявил, что вместе с Аббасом обсудил реформы палестинской администрации

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Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Государственный секретарь США Джо Байден заявил, что вместе с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил реформы палестинской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорили об этом, и у меня была сегодня возможность обсудить с президентом Аббасом необходимость реформирования, обновления палестинской администрации таким образом, чтобы она могла максимально эффективно отвечать на запросы палестинского народа и работать на его благо», — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам своего визита в Израиль.

По словам Блинкена, Палестинская национальная администрация должна провести реформы в сфере борьбы с коррупцией, укрепления гражданского общества, поддержки свободы печати и СМИ.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с госсекретарем США Этони Блинкеном, в ходе которой заявил о необходимости дальнейшего укрепления режима перемирия между Израилем и ХАМАС, а также полного прекращения огня.

Ранее король Иордании потребовал надавить на Израиль для увеличения помощи Газе.

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