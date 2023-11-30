Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

Аргентина, где недавно состоялись президентские выборы, не намерена становиться членом БРИКС. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — подчеркнула она.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур. По итогам нового голосования победу одержал Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает».

Позже телеканал TN со ссылкой на источники в партии избранного аргентинского лидера сообщил, что его команда анализирует возможность вступления в БРИКС. Работой руководила будущий глава внешнеполитического ведомства страны Диана Мондино, уточнялось в материале.

Ранее избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от католицизма и перейти в иудаизм.