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В МИД России рассказали о возобладавшей логике в ОБСЕ

Захарова: в ОБСЕ возобладала логика, что без РФ обсуждать дела не имеет смысла

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны и это не только география, это еще значимость с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, гуманитарной сферы», — сказала она.

По ее словам, ОБСЕ понимают, что без Москвы невозможно обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом.

Также Захарова заявила, что министры иностранных дел из стран Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.

До этого Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Он отметил, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в МИД рассказали о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ.

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