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Фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году

Фон дер Ляйен: Евросоюз сможет произвести 1 млн снарядов в 2024 году

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Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что в 2024 году Евросоюз сможет произвести миллион артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. Ее слова передает ТАСС.

«Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году», — подчеркнула фон дер Ляйен.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

«Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить 1 млн боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», — сказал политик.

По словам Мишеля, сложившаяся ситуация требует более серьезного подхода к развитию военной промышленности и обороны в Европе.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов.

Ранее Литва пообещала сократить военную помощь Украине без оплаты со стороны ЕС.

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