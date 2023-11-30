Нетаньяху заявил Блинкену о желании обсудить «следующую фазу» по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что хочет обсудить «следующую фазу» в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Нетаньяху провел с Блинкеном переговоры в закрытом режиме, сообщила ранее его пресс-служба.

До этого Энтони Блинкен заявил, что процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС дает результаты.

Перед началом официальной встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен заявил, что США надеются, что перемирие сможет продолжиться.

«Заложники возвращаются домой, воссоединяются со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня», — отметил госсекретарь.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября и уже продлевалось.

Ранее в Израиле впервые за пять дней прозвучали сирены у границы с Ливаном.