Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме и гибель трех человек

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три мирных жителя. Об этом сообщается в закрытом Telegram-канале движения.

В заявлении указано, что при выполнении операции погибли два брата — 38-летний Мурад Нимр и 30-летний Ибрагим Нимр из деревни Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме.

«Сегодня утром провели партизанскую операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, что привело к гибели трех поселенцев и ранениям других, истекших кровью», — пишет ХАМАС.

Также в движении заявили, что боевики «мобилизуются, чтобы отомстить за кровь мучеников и отразить агрессию».

Утром 30 ноября двое человек открыли огонь на автобусной остановке на улице Вейцмана при въезде в город. Стрелявших нейтрализовали на месте. По данным израильских СМИ, от рук террористов погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям пострадавших при теракте в Иерусалиме и обвинил в произошедшем радикальное палестинское движение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий