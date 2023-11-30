ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три мирных жителя. Об этом сообщается в закрытом Telegram-канале движения.

В заявлении указано, что при выполнении операции погибли два брата — 38-летний Мурад Нимр и 30-летний Ибрагим Нимр из деревни Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме.

«Сегодня утром провели партизанскую операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, что привело к гибели трех поселенцев и ранениям других, истекших кровью», — пишет ХАМАС.

Также в движении заявили, что боевики «мобилизуются, чтобы отомстить за кровь мучеников и отразить агрессию».

Утром 30 ноября двое человек открыли огонь на автобусной остановке на улице Вейцмана при въезде в город. Стрелявших нейтрализовали на месте. По данным израильских СМИ, от рук террористов погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям пострадавших при теракте в Иерусалиме и обвинил в произошедшем радикальное палестинское движение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.