Памфилова допустила попытки срыва выборов президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова высказала мнение, что недружественные государства могут предпринять попытку срыва выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, передает РИА Новости.

Памфилова выразила уверенность, что предстоящие выборы удастся достойно провести, «несмотря на все попытки и желания эти выборы смести».

По ее словам, такие попытки будут, и их интенсивность будет в сто раз сильнее. В связи с этим, продолжила глава ЦИК, от того, как выборы проведут, во многом будет зависеть развитие не только внутри России.

На этой неделе глава фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов сообщил, что Совет Федерации официально назовет дату начала президентской кампании 13 декабря.

В конце ноября Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, которые необходимо предоставить кандидатам в президенты. Также ЦИК поручил Федеральному центру информатизации до 1 декабря подготовить программное обеспечение, с помощью которого кандидаты смогут подготовить документы.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.