Бербок обвинила Россию в желании разрушить ОБСЕ

Власти России якобы желают нанести ущерб международным организациям по типу ОБСЕ, считает глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Tagesschau. По ее словам, участники организации не должны этого допустить.

«Мы каждый день выступаем за наш европейский мирный порядок. И мы не позволим этому случиться», — отметила Бербок.

Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделала перед началом министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Бербок подчеркнула, что Россия якобы хочет разрушить сотрудничество между странами-участницами ОБСЕ.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций. В ответ страны Балтии, Польша и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией.