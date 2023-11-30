В Германии назвали последствия перемирия между Израилем и ХАМАС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала продление перемирия между Израилем и ХАМАС, назвав его «невероятно важным». По ее словам, режим прекращения огня должен открыть путь к политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передает DPA.

«Очевидно, что посредством этого перемирия мы должны выстроить мост в направлении к политическому процессу», — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ также отметила, что Израиль может жить в безопасности, если в таких же условиях будут жить палестинцы.

Она также привала не допустить перегруппировки ХАМАС в период перемирия между сторонами.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Блинкен оценил перемирие между Израилем и ХАМАС.