Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали последствия перемирия между Израилем и ХАМАС

Бербок: перемирие на Ближнем Востоке должно привести к политическому процессу

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала продление перемирия между Израилем и ХАМАС, назвав его «невероятно важным». По ее словам, режим прекращения огня должен открыть путь к политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передает DPA.

«Очевидно, что посредством этого перемирия мы должны выстроить мост в направлении к политическому процессу», — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ также отметила, что Израиль может жить в безопасности, если в таких же условиях будут жить палестинцы.

Она также привала не допустить перегруппировки ХАМАС в период перемирия между сторонами.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Блинкен оценил перемирие между Израилем и ХАМАС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий