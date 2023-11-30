В Молдавии рассказали, о чем попросят Россию на встрече ОБСЕ в Скопье

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что использует министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии для направления послания России, передает Newsmaker. По его словам, речь идет о требовании по уходу российских сил из Приднестровья для последующего урегулирования ситуации вокруг региона.

Как отметил Попеску, он обсудил этот вопрос несколькими министрами стран-членов Евросоюза, включая Румынию, Испанию, Чехию, Данию и Францию на встрече 29 ноября. Глава МИД Молдавии добавил, что Кишинев выступает за исключительно мирное решение приднестровского конфликта.

«Я выразил благодарность своим коллегам за поддержку, оказанную Республике Молдова, и подчеркнул важность продолжения помощи, оказываемой Украине, которая ежедневно борется за наш коллективный мир и безопасность», — подчеркнул Попеску.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций. В ответ страны Балтии, Польша и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией.