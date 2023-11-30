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Экс-премьера Британии Джонсона допросят по делу о COVID-19

Джонсона допросят о действиях британского правительства в период пандемии

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Ammar Awad/Reuters

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона допросят по делу о COVID-19 на следующей неделе. Мероприятия пройдут в среду и четверг, сообщает газета Politico.

Бывший премьер-министр ответит на вопросы о принятии правительством решений во время пандемии.

Как отмечает Politico, такое развитие событий может создать трудности бывшему премьеру, который после ухода с должности подвергся критическим высказываниям от бывших помощников и чиновников, ставивших под сомнение политику правительства в период пандемии.

До этого сообщалось, что в марте 2020 года, перед введением ограничительных мер, Джонсон проводил встречу с тогда министром финансов Риши Сунаком. На встрече Джонсон якобы негативно высказался в отношении строгих ограничительных мер из опасений того, что это может навредить британской экономике.

Ранее в Великобритании депутаты проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший британский премьер Борис Джонсон солгал парламенту по поводу ковид-вечеринок.

15 июня парламент Великобритании в своем расследовании пришел к выводу, что Джонсон неоднократно сознательно вводил депутатов в заблуждение своими заявлениями относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу.

Ранее Борис Джонсон забыл пароль от телефона и не смог показать переписку комиссии по COVID-19.

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