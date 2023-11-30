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В Кремле прокомментировали возможный визит Путина в Непал

Песков: возможный визит Путина в Непал обговорят по дипломатическим каналам

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может посетить Непал, если конкретная договоренность будет достигнута между странами. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Непала Прачанды, который выразил желание посетить РФ и пригласил Путина посетить свою страну.

«Конкретных договоренностей [с Непалом] нет, все будет обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал Песков на брифинге.

В сентябре посол Непала в России Милан Радж Туладхар высказался о торговых отношениях между двумя странами. По его словам, республика заинтересована в закупке российских удобрений, а со своей стороны готова экспортировать больше чая.

Он признал, что текущий объем торговли между Россией и Непалом не слишком велик, однако это может исправить появление прямых рейсов, которые свяжут страны.

До этого сообщалось, что Индия объявила о начале закупок томатов у Непала.

Ранее Путин выразил соболезнования властям Непала из-за последствий землетрясения.

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